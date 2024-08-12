«Постоянное улучшение»: Путин заявил о доказанной на поле боя эффективности вооружений России
Путин: российские ноу-хау доказали эффективность на поле боя
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава государства записал видеообращение к участникам форума «Армия».
Многие российские ноу-хау, которые не имеют аналогов, показали эффективность на поле боя. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в приветственном обращении к участникам Международного военно-технического форума «Армия-2024».
«Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения уже доказали свою эффективность на поле боя, причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются. Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции», — сказал глава государства.
На форуме «Армия» масштабно презентуются передовые достижения оборонной промышленности России. Так, подчеркнул Путин, представлено свыше 240 экспортных образцов вооружения. По словам президента, приоритетными направлениями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) являются элементы экипировки, радиоэлектронной борьбы и средств связи.
Ранее 5-tv.ru писал, что в конгрессно-выставочном центре «Патриот» стартовал форум «Армия-2024». На открытии были продемонстрированы свыше 28 тысяч единиц вооружения и военной техники из наличия Минобороны России.
Форум будет проходить до 14 августа. Это уникальная возможность для российских и зарубежных компаний продемонстрировать достижения и заключить новые соглашения. На форуме «Армия-2024» в том числе представлены образцы вооружения из областей Украины, а также добытые в ходе освобождения республик Донбасса — ДНР и ЛНР.
- 12 авг
- «Полноценное преимущество»: Белоусов назвал условия успеха в военных конфликтах
- 12 авг
- Вытесняем врага: что происходит в приграничных районах Курской области
- 12 авг
- Больше десяти сел остались без света в Белгородской области
- 12 авг
- Российские танки Т-80БВМ уничтожают укрепления и блиндажи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 авг
- Надежная оборона: Курскую АЭС защищают системы ПВО
- 12 авг
- Расчет «Урагана» нанес удар по скоплению пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 авг
- Захарова призвала МАГАТЭ остановить киевских террористов после удара по АЭС
- 11 авг
- «Никакой угрозы нет»: губернатор Балицкий рассказал об ударе ВСУ по Энергодару
- 11 авг
- Попавшая в жилой дом ракета в Курске идентифицирована как «Точка-У»
- 11 авг
- ВС РФ уничтожили до 190 боевиков ВСУ в Харьковской области
Читайте также
74%
1.43 95.18
1.05
Нашли ошибку?