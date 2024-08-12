«Постоянное улучшение»: Путин заявил о доказанной на поле боя эффективности вооружений России

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Евгения Романова
Евгения Романова 110 0

Путин: российские ноу-хау доказали эффективность на поле боя

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глава государства записал видеообращение к участникам форума «Армия».

Многие российские ноу-хау, которые не имеют аналогов, показали эффективность на поле боя. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в приветственном обращении к участникам Международного военно-технического форума «Армия-2024».

«Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения уже доказали свою эффективность на поле боя, причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются. Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции», — сказал глава государства.

На форуме «Армия» масштабно презентуются передовые достижения оборонной промышленности России. Так, подчеркнул Путин, представлено свыше 240 экспортных образцов вооружения. По словам президента, приоритетными направлениями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) являются элементы экипировки, радиоэлектронной борьбы и средств связи.

Ранее 5-tv.ru писал, что в конгрессно-выставочном центре «Патриот» стартовал форум «Армия-2024». На открытии были продемонстрированы свыше 28 тысяч единиц вооружения и военной техники из наличия Минобороны России.

Форум будет проходить до 14 августа. Это уникальная возможность для российских и зарубежных компаний продемонстрировать достижения и заключить новые соглашения. На форуме «Армия-2024» в том числе представлены образцы вооружения из областей Украины, а также добытые в ходе освобождения республик Донбасса — ДНР и ЛНР.

Тема:
Спецоперация
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