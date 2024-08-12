В подмосковном парке «Патриот» открылся форум «Армия-2024»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 44 0

В рамках мероприятия будут представлены образцы военной продукции, техники и вооружения.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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В конгрессно-выставочном центре «Патриот» стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2024». Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На открытии были продемонстрированы свыше 28 тысяч единиц вооружения и военной техники из наличия Минобороны России. Среди них: боевая машина пехоты БМП-2М, основной боевой танк Т-90М «Прорыв», бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М, 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Флокс», береговой ракетный комплекс «Бастион», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Гибка-С» и многое другое.

В рамках форума представлены уникальные разработки, необходимые военнослужащим ВС РФ в зоне СВО. Например, FPV-дроны, тренажер для обучения полетам на дронах самолетного типа с подвесом и гусеничная платформа «Варан».

В павильонах открыты тематические выставки, которое демонстрируют новейшие разработки и образцы высокотехнологической продукции.

Также на форуме представлены трофейные образцы вооружения из областей Украины, а также добытые при освобождении Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ожидается, что в форуме примут участие около 110 официальных военных делегаций и предприятий из разных стран. В рамках форума запланировано более 190 двусторонних встреч с иностранными партнерами.

Кроме того, 226 экспертов проведут отбор представленных разработок, которые будут использованы для внедрения в интересах ВС РФ.

Форум будет проходить до 14 августа. Это уникальная возможно для российских и зарубежных компаний продемонстрировать достижения и заключить новые соглашения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что форум «Рубеж» Молодежного крыла Народного фронта стартовал в Воронежской области.

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