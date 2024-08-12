Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения. Российская армия в полтора раза ускорила темпы наступательных операций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании.

«Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов, не только не снизились, а наоборот — увеличились в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперед», — подчеркнул российский лидер.

Также Путин указал на то, что в последнее время увеличилось количество тех, кто хочет заключить контракты с Минобороны РФ. В это же время Украина испытывает нехватку в живой силе.

«Потери Вооруженных сил Украины драматически для них увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей их подразделений, которые противник перебрасывает к нашей границе», — добавил Путин.

Украина действует в угоду западным хозяевам. После атаки ВСУ на Курскую область стала понятно, почему Киев отказывался от мирных переговоров. С Незалежной, которая бьет по мирным жителям, диалога никакого быть не может, добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил о доказанной на поле боя эффективности вооружений России.