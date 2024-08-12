Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 451 0

Путин: речи о диалоге не может идти с теми, кто наносит удары по мирным жителям

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Глава государства подчеркнул, что противник получит «достойный ответ».

Речи о переговорах с теми, кто наносит удары по мирным жителям, идти не может. Об этом на оперативном совещании заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

«Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же, как и к предложениям заинтересованных нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет», — сказал российский лидер.

Путин задался вопросом, о чем можно разговаривать с теми, кто без разбору бьет по мирным людям и гражданской инфраструктуре, и пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.

Также президент подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед российскими силами, будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы после того, как украинские боевики будут вытеснены с российских территорий

Президент России также поставил перед ФСБ и Росгвардией задачу обеспечивать введенный режим контртеррористической операции (КТО) и эффективно противостоять диверсионным группам ВСУ.

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