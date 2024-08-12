«Выдавить и выбить»: Путин об обеспечении надежного прикрытия границы с Украиной

Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru
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Президент поставил задачи перед Минобороны, ФСБ и Росгвардией.
Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы после того, как боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут вытеснены с российских территорий.
«Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны — выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», — сказал Путин на совещании по ситуации в приграничных Курской, Белгородской и Брянской областях.
Президент России также поставил задачи перед ФСБ и Росгвардией — силовики должны обеспечивать введенный режим контртеррористической операции (КТО) и эффективно противостоять диверсионным группам ВСУ. Отдельно Путин выделил Росгвардию, перед которой, помимо прочего, «стоят и свои боевые задачи».
Российский лидер также отметил, что количество желающих заключить контракт с Минобороны России за последние дни выросло, что показывает желание граждан дать ответ киевскому режиму.
Атака ВСУ на Курскую область
Боевики ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области. Националисты попытались прорваться через государственную границу России в регионе, а также нанесли массированный удар по мирным районам. Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют.
Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Позже в Минцифры сообщили, что на территории региона будет работать межсетевой роуминг, интернет и мобильная связь на время ЧС станут бесплатными.
Боевики ВСУ продолжали атаковать Белгородскую и Брянскую области, используя в том числе дроны. Несколько дней назад, 10 августа, было принято решение ввести на приграничных территориях режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что оперативный штаб Курской области принял решение вывозить жителей Беловского района в эвакуационные пункты.
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