В Госдуме рассмотрят проект о предупреждении водителей об эвакуации авто в СМС

У граждан появляются мысли о краже машины, если они не знают о реальных причинах ее «пропажи».

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес на рассмотрение проект закона об обязательном предупреждении водителей в СМС за десять минут до осуществления эвакуации транспортного средства (ТС). Соответствующий документ обнародован на сайте нижней палаты парламента.

В статье 27.13 Кодекса об административных правонарушениях говорится, что задержание авто прекращается на месте в присутствии лица, которое может им управлять в соответствии с правилами дорожного движения, если причина устранена до начала перемещения машины на спецстоянку.

Однако, как указывается в законопроекте, данная ситуация может произойти лишь при удачном стечении обстоятельств. Отсутствие информации о причинах пропажи авто создает впечатление о его краже, а это вызывает стресс у водителей.

Также отмечается, что информационные системы МВД России и специализированных организаций имеют все необходимые данные о водителе для незамедлительного уведомления. К тому же, обязанность сотрудников министерства сообщать гражданам об использовании их авто в других случаях закреплена нормативно-правовыми актами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав призвал запретить водить авто при расстройстве половой идентификации и сексуального предпочтения. Изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Всего в перечне противопоказаний к управлению авто названы десять групп заболеваний.