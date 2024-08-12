Собянин: новые корпуса МГТУ им. Баумана откроются в сентябре

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 21 0

Мэр столицы уже осмотрел новые объекты.

Собянин: новые корпуса МГТУ им. Баумана откроются в сентябре

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко посетил новые корпуса МГТУ им. Н. Э. Баумана, открытие которых запланировано на сентябрь. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале московского градоначальника.

«В наши дни Бауманка выпускает порядка 5000 специалистов в год. Ведет переподготовку и повышение квалификации инженерных кадров по таким направлениям, как робототехника и комплексная автоматизация, биомедицинская, ракетно-космическая техника и др», — отметил Собянин.

В ходе реализации поручений президента РФ на Яузе построен современный кампус, оснащенный современными аудиториями, лабораториями с новейшей техникой, а также общежитием с удобствами.

В настоящее время завершены работы над Центральным кластером с уникальной купольной конструкцией между корпусами, комплексом «Квантум парк» и общежитиями, которые могут вместить более 2300 студентов.

Первые шесть объектов кластера были введены в строй в 2022–2023 гг. Среди них — Центр биомедицинских систем и технологий и Многофункциональный научно-образовательный корпус.

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