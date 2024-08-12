Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР

Наши подразделения наращивают темпы наступления под Донецком.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Лисичное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.
«Подразделениями российских войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики», — уточняет ведомство.
В Минобороны РФ отмечают, что наши войска наращивают темпы наступления под Донецком. Под контроль российских войск попал ряд кварталов Красногоровки, зачищены населенные пункты Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное. Кроме того, были освобождены ряд сел, включая Тимофеевку, Веселое — в общей сложности 19 населенных пунктов в ДНР.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР. В ходе боев ВС РФ также нанесли поражение нескольким формированиям боевиков у Торецкого, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки. Успешно отражены три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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