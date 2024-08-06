Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 115 0

Бойцы продолжают успешно выполнять задачи и цели спецоперации.

Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Тимофеевка ДНР и заняли более выгодные рубежи», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы России также нанесли поражение нескольким формированиям боевиков у Торецкого, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки. Успешно отражены три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Потери противника составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, гаубица Д-30 и противотанковая пушка «Рапира», — добавили в Минобороны России.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам секретаря Совбеза Сергея Шойгу, Украина потеряла 115 тысяч боевиков, отказавшись от предложения президента России Владимира Путина об урегулировании конфликта.

Тема:
Спецоперация
6 авг
«Гребут всех подряд»: пленный боевик ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
6 авг
За мужество и отвагу: Герасимов наградил отличившихся в зоне СВО бойцов
6 авг
Бежать некуда: ВС РФ уничтожили пути ротации боевиков ВСУ в зоне СВО
6 авг
Шойгу: Украина потеряла 115 тысяч боевиков, отказавшись от предложения Путина
6 авг
Военная династия: братья-танкисты и их дядя-командир воюют на южнодонецком направлении
6 авг
«Уже в этом году»: Зеленский опять заговорил о завершении конфликта на Украине
6 авг
Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
6 авг
Российские военные не допустили прорыва боевиков ВСУ в Курскую область
6 авг
Сложил оружие: операторы БПЛА довели сдавшегося боевика ВСУ до позиций РФ
6 авг
«Нет четкой повестки»: в России назвали условия участия в саммите по Украине
+24° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.95
-0.75 93.04
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
Кишечные инфекции, паразиты и бактерии: все пляжи Петербурга закрыли для купания
14:22
«Гребут всех подряд»: пленный боевик ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
14:10
Шокирующий компромат: Успенская решила подорвать репутацию Киркорова
14:02
За мужество и отвагу: Герасимов наградил отличившихся в зоне СВО бойцов
14:00
Суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика
13:53
Узурпировал власть: на Украине обратилась к ОБСЕ из-за нелегитимности Зеленского

Сейчас читают

Ярмарка тщеславия на могиле, мертвые цветы, запрет оборачиваться: священник назвал кладбищенские приметы, в которые лучше не верить
Любовь Успенская «слила» прессе компромат на Киркорова: факты такие жуткие, что их даже не стали публиковать
Верник о своей новой книге про Плисецкую: «Почувствовал в ней другого человека»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака