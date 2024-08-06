Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР

Бойцы продолжают успешно выполнять задачи и цели спецоперации.
Фото: Александр Река / ТАСС
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Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Тимофеевка ДНР и заняли более выгодные рубежи», — говорится в сообщении.
Вооруженные силы России также нанесли поражение нескольким формированиям боевиков у Торецкого, Новгородского, Воздвиженки, Гродовки и Тарасовки. Успешно отражены три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Потери противника составили до 355 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, гаубица Д-30 и противотанковая пушка «Рапира», — добавили в Минобороны России.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам секретаря Совбеза Сергея Шойгу, Украина потеряла 115 тысяч боевиков, отказавшись от предложения президента России Владимира Путина об урегулировании конфликта.
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