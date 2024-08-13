Докатались: в Москве выясняют обстоятельства смертельной аварии

Подросткам удалось арендовать автомобиль каршеринга, после чего они попали в ДТП.

А в Москве следователи сегодня выясняли как несовершеннолетним подросткам удалось арендовать каршеринговый автомобиль, на котором они потом попали в аварию. Один из товарищей погиб, еще двое оказались в больнице, а вот водитель с места сбежал, но потом тоже пришел к врачам, рассказав, что упал с самоката. И вот к нему, главные вопросы: где взял документы, как зарегистрировал аккаунт в компании. Кроме того, можно ли отловить таких гонщиков до того, как они куда-нибудь врежутся — в этом разбиралась корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Поездка без прав по ночной Москве на арендованной машине завершилась смертельной аварией. Подростки мчались по улицам и привлекли внимание сотрудников ДПС. Уходя от полицейской погони на огромной скорости, иномарка завернула во двор и врезалась в дом.

«Молодая девушка лежала на заднем сиденье. Уже синяя, не синяя, а желтая — вся голова в крови», — вспоминает Сергей Кустов, очевидец.

В автомобиле было пять человек. Самому старшему 16 лет. Один из них погиб. Еще троих доставили в больницу. А водитель сбежал. Как несовершеннолетний без прав оказался за рулем каршеринга до сих пор неясно. В компании, которая выдает машины в аренду, никакой конкретной информации не дали.

«Мы сотрудничаем со следствием, передаем всю информацию, также проводим внутреннюю проверку. Пока, к сожалению, больше ничего сказать не могу», — заявила Юлия Варламова, PR-директор «Ситидрайв».

Чтобы взять машину в аренду, достаточно заполнить анкету и прислать селфи со своими документами и их сканы. После одобрения пользователь получает свой личный кабинет, с логином и паролем. Но мошенники продают аккаунты, где никакие документы не нужны. Они либо покупают персональные данные, либо воруют их.

В интернете множество сайтов с предложениями купить левый аккаунт каршеринга, при этом не регистрируясь самому, вот, например, любопытный комментарий — подойдет для тех, у кого нет прав или просто не хочется светиться. Пробуем купить.

В мессенджере отвечают быстро. Аренда машины на день от 5000 рублей. При этом никаких документов предъявлять не нужно.

— Как быстро меня вычислят?

— Да никак не вычислят, блочат по другим причинам совсем — нарушения, штраф, срач в салоне.

Эксперты считают, что 15-летний подросток, скорее всего, купил левый аккаунт каршеринга как раз на одном из таких сайтов. Мошенники обычно успокаивают клиентов, что сотрудники ДПС не имеют права просить показать телефон с мобильным приложением, но на самом деле инструментов у правоохранителей более чем достаточно.

«Если водитель не предоставит инспектору сведений из аккаунта, это не будет расцениваться как неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, потому что, в данном случае, имея номер водительского удостоверения и номер автомобиля, инспектор может запросить такие сведения непосредственно в каршеринговой компании», — говорит юрист Дмитрий Григорьев.

Также подросток мог воспользоваться «учеткой» другого — совершеннолетнего — водителя, либо сесть в машину, в которой прошлый пользователь забыл «завершить» поездку. В любом случае, контроль за тем, кто сидит за рулем, недостаточен, говорят эксперты.

«Бизнес, я думаю, не заинтересован в том, чтобы ограничивать доступ граждан к транспортным средством и создавать какие-то дополнительные сложности для пользователя теми или иными автомобилями, которые сдаются в аренду. Поэтому здесь, я думаю, палка о двух концах. Необходимо именно на законодательном уровне ужесточать требования к тем, кто сдает автомобиль в аренду», — отмечает автоюрист Лев Воропаев.

Пока же наказание грозит только тем, кто продает и покупает левые аккаунты.

«Если с другого аккаунта какого-то другого человека взять в аренду автомобиль, то это легко может подойти под уголовную статью. То есть угон или даже кражи автомобиля. Здесь уже в зависимости от дальнейших каких-то действий, потому что, получается, законных каких-то оснований и управлять этим автомобилем нет», — говорит Александр Холодов, Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК общественной палаты РФ.

В зависимости от обстоятельств, водителю, который использовал чужой аккаунт, может грозить до десяти лет лишения свободы. 15-летнего подростка, который сидел за рулем автомобиля, уже нашли.