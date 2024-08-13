Опасный ингредиент: производителей колбасы заподозрили в добавлении «мясного клея»

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В России проверят производителей колбасы и сосисок

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Из-за пагубного влияния на иммунную систему, а также высоких рисков для аллергиков в России эту добавку давно запретили.

В России начались внеплановые проверки пищевых производителей. Как выяснили «Известия», особое внимание приковано к тем, кто поставляет на прилавки колбасы, сосиски и прочие мясные продукты. Отечественные компании заподозрили в использовании опасной добавки — трансглютаминазы. По-простому ее еще называют «мясным клеем».

Из-за пагубного влияния на иммунную систему, а также высоких рисков для аллергиков в нашей стране эту добавку давно запретили. Однако это не останавливает недобросовестных бизнесменов, которые, стремясь сэкономить на производстве, готовы рискнуть здоровьем покупателей. Опасный ингредиент уже выявили в Мордовии и Рязани.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РФ участилось использование запрещенной добавки в продуктах.

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