Тревожная масса: в РФ участилось использование запрещенной добавки в продуктах

Зачем производители увеличивают объем сосисок и колбасы с помощью «мясного клея»?

В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах. Как пишут «Известия», недобросовестные производители научились подмешивать микробную трансглютаминазу.

Эта добавка — ее еще называют мясной клей — объединяет животные и растительные белки и способствует увеличению массы готового продукта за счет удерживания влаги.

Запрещенный фермент применяют при производстве сыров, йогуртов, творога, колбасы и сосисок. По данным Россельхознадзора, за весь прошлый год таких случаев было 25. А за первое полугодие этого — уже почти 30. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в связи с этим идет постоянный мониторинг качества и безопасности продуктов.

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