В Госдуме предложили сажать в тюрьму за дипфейки

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С помощью нейросетей уже давно можно «оживить» любого человека, заставив его говорить и делать то, чего на самом деле не было.

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Simon Belcher; 5-tv.ru

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За преступления с использованием дипфейков будут сажать в тюрьму. Как пишут «Известия», в Госдуме предложили жестко наказывать за мошенничество, кражу или клевету, совершенные таким образом. Злоумышленникам будет грозить штраф до полутора миллионов рублей и срок до шести лет.

Дипфейк — это создание видео-двойников человека с помощью искусственного интеллекта. Однако эксперты считают, что при реализации новой инициативы могут возникнуть сложности. Дело в том, в российском законодательстве нет четкого определения «дипфейк». И для доказательства потребуется сложная техническая экспертиза.

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД РФ предупредил об украинских дипфейках с кадрами брифинга Захаровой.

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