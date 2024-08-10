МИД предупредил об украинских дипфейках с кадрами брифинга Захаровой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Ведомство призвало россиян проявлять максимальную бдительность и не доверять данным из сомнительных источников.

МИД предупредил об украинских дипфейках с кадрами брифинга Захаровой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Украинские спецслужбы активно используют дипфейк и другие технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ) для распространения ложной информации о ситуации в приграничных регионах России. Об этом предупреждают российских граждан в МИД РФ.

В ведомстве указали на появление в сети дипфейка с использованием видеокадров из брифинга официального представителя МИД Марии Захаровой.

На вброшенной видеозаписи она якобы заявляет о том, что «российская сторона готова рассматривать передачу Запорожской АЭС под контроль представителей Киева взамен на добровольный выход ВСУ из Курского региона».

«Это „обращение“ — дипфейк, склеенный на скорую руку. Подчеркиваем: М.В. Захарова ничего подобного никогда не произносила. Подлинные комментарии официального представителя МИД России доступны в ее Telegram-канале и на официальных ресурсах министерства», — говорится в заявлении МИД.

Также в ведомстве указали на ранее распространенную украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО) фейковую запись врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, на которой он якобы призывает мужчин Курска вступать в ополчение.

В связи с активным распространением в сети фейковых записей от имени российских официальных лиц МИД призвал пользователей проявлять максимальную бдительность и не доверять данным из сомнительных источников.

«Объективная информация о ситуации в Курской области оперативно размещается на официальных ресурсах Администрации Президента РФ, Минобороны РФ, МИД РФ, Правительства Курской области», — подчеркнули в МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России заявил о некорректной интерпретации в СМИ данных о покушении на президента РФ Владимира Путина.

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