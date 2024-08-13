Маска, перчатки и ножницы: что должно появиться в автоаптечке с 1 сентября

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

Юрист Вепренцева перечислила компоненты для новой автоаптечки с 1 сентября

Маска, перчатки и ножницы: что должно появиться в автоаптечке с 1 сентября

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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О нововведениях для водителей еще весной сообщал Минздрав России.

Требования к составу автомобильной аптечки изменятся с 1 сентября 2024 года Об этом сообщила основатель юридической компании, эксперт Таисия Вепренцева в беседе с РИА Новости.

Об изменениях в правилах для автомобилистов Минздрав России сообщил в конце мая. Старые аптечки можно будет использовать, пока у них не выйдет срок годности, однако не дольше сентября 2027 года.

«В сентябре прошлого года автомобильные аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра», — уточнила Вепренцева.

Она также перечислила список нововведений от Минздрава, в него вошли:

  • медицинские маски;
  • перчатки;
  • одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (устройство «рот в рот»);
  • жгут для остановки крови;
  • марлевый бинт;
  • кожный лейкопластырь;
  • спасательное одеяло;
  • пара ножниц для перевязки;
  • пара хирургических ножниц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Государственной думе рассматривают вопрос о введении наказания за скрученный автопробег. По статистике, 40% авто на вторичном рынке продаются со скрученным пробегом.

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