Покупай, но проверяй: в России хотят ввести наказание за скрученный автопробег

Эфирная новость 26 0

В России хотят ввести наказание за скрученный автопробег

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Госдуме обеспокоены безопасностью таких машин на дорогах.

В России могут ввести наказание за скрученный автопробег. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обращение Госдумы в МВД.

Причиной стали многочисленные жалобы автомобилистов. По некоторым оценкам, доля продаваемых машин со скрученным пробегом на вторичном рынке достигает 40%.

Недобросовестные продавцы после коррекции показаний одометра повышают цену машины и зарабатывают до 300 тысяч рублей на каждой сделке. А это уже можно расценить как мошенничество.

На ситуацию обратила внимание и ассоциация «Российские автомобильные дилеры». В прошлом году она подготовила законопроект о штрафах за скручивание пробега для физических лиц на сумму до 300 тысяч рублей, а для юридических представителей — до миллиона. Однако в Госдуму он так и не поступил.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
87.99
0.13 95.68
0.36
Время для начала чего-то нового: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 ...

Последние новости

9:20
«Лучше разойтись»: Волочкова высказалась о разводе Алсу с Абрамовым
9:04
«Кажется, ему конец»: какое будущее ждет Байдена после оговорки о Путине
8:47
Покупай, но проверяй: в России хотят ввести наказание за скрученный автопробег
8:29
Хуже и быть не могло: оговорка Байдена о Путине вызвала шквал гнева на Западе
8:13
Семейную пару в Австралии обвинили в шпионаже в пользу России
7:56
Идеальная зелень без затрат: чем заменить дорогую систему автополива

Сейчас читают

Роскачество раскрыло всю правду о гречке: в каких торговых марках обнаружен недовес, есть ли опасные токсины и бактерии
«В случае резкого ухудшения ситуации на фронте…»: США задумали «слив» Зеленского?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака