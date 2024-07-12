Покупай, но проверяй: в России хотят ввести наказание за скрученный автопробег
В России хотят ввести наказание за скрученный автопробег
Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Госдуме обеспокоены безопасностью таких машин на дорогах.
В России могут ввести наказание за скрученный автопробег. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обращение Госдумы в МВД.
Причиной стали многочисленные жалобы автомобилистов. По некоторым оценкам, доля продаваемых машин со скрученным пробегом на вторичном рынке достигает 40%.
Недобросовестные продавцы после коррекции показаний одометра повышают цену машины и зарабатывают до 300 тысяч рублей на каждой сделке. А это уже можно расценить как мошенничество.
На ситуацию обратила внимание и ассоциация «Российские автомобильные дилеры». В прошлом году она подготовила законопроект о штрафах за скручивание пробега для физических лиц на сумму до 300 тысяч рублей, а для юридических представителей — до миллиона. Однако в Госдуму он так и не поступил.
53%
0.13 95.68
0.36
Нашли ошибку?