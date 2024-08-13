Вагон проблем: как железная дорога остановила работу заводов под Красноярском

Небольшой участок длинной 900 метров местные называют «Дорогой жизни» для всего Ачинска. Он как мост соединяет крупные предприятия.

Крупнейшие предприятия Красноярского края простаивают. Все из-за закрытой частником железной дороги. Участок под Ачинском на замке якобы из-за ремонта. Однако к работам так и не приступили. В чем на самом деле причина? И когда запустят важную артерию, от которой зависят судьбы тысяч людей? Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров искал ответы.

Путь, на котором теперь всегда стоит мертвая тишина. Не услышать ни стука колес, ни гудков поездов. Железная дорога в прямом смысле закрыта на замок.

Из-за этого крупное ремонтное депо «Магистраль» — где чинят, а точнее раньше чинили поезда и вагоны — оказалась заблокировано.

«260 отремонтированных вагонов не могут выехать. Не могут погрузиться цистерны — это ГСМ. Не могут погрузиться платформы — это СВО, спецтехника. Не могут погрузиться продовольственные составы», — рассказал заместитель руководителя ООО «Магистраль» Владимир Скрипан.

Небольшой участок железной дороги длинной всего каких-то 900 метров местные называют «Дорогой жизни» для всего Ачинска. Он как мост соединяет крупные предприятия. От того, ходят здесь составы или нет, зависит заработок целого города. Только вот собственники участка необщего пользования закрыли его якобы на ремонт.

«Прокуратура совместно с жилгорнадзором установили, что ремонт данного участка не требуется. Однако просто повесили замок, ушли со связи. Получается отрезаны от инфраструктуры РЖД, и имеют перспективы ликвидации девять предприятий общим оборотом больше трех миллиардов рублей», — заявил директор ООО «Магистраль» Дмитрий Беленя.

Местное мукомольное предприятие тоже оказалось в железнодорожной блокаде. Работа встала.

«Не можем отгружать продукцию в полном объеме. Работу можем потерять», — поделился слесарь Сергей Корепанов.

Каждый день простоя — это огромные убытки. Город рискует остаться без хлеба, а мукомольное предприятие сорвать международные контракты, а значит — и вовсе обанкротиться.

«Мало того, это — Дальний Восток, это — Китай. Сейчас на Китай работаем. Это — Северная Корея, Монголия у нас приобретает отруби», — рассказала сотрудник предприятия Елена Селюк.

Ремонт участка дороги лишь предлог для закрытия, уверены работники местных предприятий. Реальная причина — алчность собственника, уверяют они. Когда единственный ж/д путь — это бизнес, а его блокировка — инструмент шантажа.

Барнаульская транспортная компания «Парк» решила, что за проезд по их участку необходимо платить больше, чем заявлено в тарифе. Вместо 1200 рублей установили цену 5000 тысяч. Но специалисты по ценовой политике усмирили их аппетиты аж в 24 раза, и наоборот, уменьшили тариф до 214 рублей.

В итоге собственник закрыл пути и отдал их в аренду барнаульской электросетевой компании. Мы выяснили, что предприятия связаны и даже имеют одного владельца.

«Нужно проводить проверку, почему эти пути необщего пользования были переданы какому-то предбанкротному предприятию? То есть, предбанкротное предприятие с другим лицом должно взаимодействовать, то есть должны быть какие-то оплаты. И возможно, здесь есть основания либо мнимой, либо притворной сделки», — считает юрист Алла Георгиева.

Только после прокурорской проверки и штрафа ремонт на железнодорожном участке был завершен. Его собственник открыл проезд для составов. Но административным наказанием ему вряд ли удастся отделаться. Прокуратура проверит владельцев и на факт мошенничества. Тогда на руководство компаний, блокирующих важный участок железной дороги, будет заведено уголовное дело, а пострадавшие от их действий предприятия смогут рассчитывать на компенсацию ущерба.