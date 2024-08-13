«Сам такой же»: Бородина рассказала, за что полюбила Сердюкова

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 32 0

Ксения Бородина назвала Николая Сердюкова разносторонним человеком

«Сам такой же»: Бородина рассказала, за что полюбила Сердюкова

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Телеведущая в очередной раз попыталась поставить недовольных ее спутником подписчиков на место.

Телеведущая Ксения Бородина объяснила, почему выбрала в качестве спутника блогера Николая Сердюкова. По словам знаменитости, в него «невозможно было не влюбиться».

«Когда начинаешь с ним общаться и узнаешь его поближе, понимаешь, насколько это интересный, разносторонний человек. А самое главное — он окружен умными, интересными людьми, потому что сам такой же. Не зная человека, никогда не судите, вот мой вам совет. И запомните: ваше мнение никогда не сможет повлиять на мое!», — приводит ее слова издание 7Дней.ru.

Знаменитость призналась, что Николай просто не мог оставить ее равнодушной. По ее словам, он обладает замечательными чертами, которые раскрываются при близком с ним знакомстве.

Бородина уже не первый раз реагирует на критику подписчиков касательно ее нового избранника. Поклонники считают, что Сердюков хочет пропиариться за счет отношений с ней. Однако сама знаменитость отказывается в это верить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое прозвище Бородиной дал ее новый бойфренд.

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