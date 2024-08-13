Считается, что люди с более развитым правым полушарием обладают экстраординарными способностями.

Всего 10–15% людей рождаются левшами. Видимо, поэтому широко распространилось убеждение в том, что это особенные, более творческие, креативные и даже гениальные личности. Так ли это на самом деле, изданию Газета.ру рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

«Действительно, асимметрия между полушариями мозга существует, в левом и правом полушарии располагаются разные центры, которые отвечают за различные функции. Правое полушарие головного мозга контролирует левую часть тела, и оно же якобы отвечает за творчество, интуицию, нестандартное мышление. Но напрямую связывать левшество и способность к творчеству все-таки не стоит», — отметила специалист.

По словам Демьяновской, многочисленные исследования доказали, что в процессе творчества, как и в процессе логического мышления, задействованы разные отделы мозга. Поэтому ошибочно утверждать, что каждое полушарие отвечает за какой-то определенный спектр задач.

В целом, отметила невролог, левшество — это вариант нормы, а не исключительность, и на жизни человека эта особенность сама по себе не сильно сказывается.

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