Экс-участники «Дома-2» Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы впервые стали родителям

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 42 0

Ребенок появился на свет 9 августа.

Экс-участники «Дома-2» Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы впервые стали родителям

Фото: Instagram* / black_crown_official_

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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Мусульбес родила дочь. Трогательными кадрами из роддома поделился ее супруг Роман Капаклы в своем Telegram-канале.

Пара сообщила, что ребенок родился 9 августа. На фото видно, как супруг нежно держит за руку свою возлюбленную на протяжении всего процесса и не отходит ни на минуту.

Уже после родов пара сделала первый совместный снимок, а также поделились фотографией маленьких ножек младенца.

Telegram / Роман Капаклы / F2_3C

В марте этого года Мусульбес и Капаклы рассказали о том, что скоро станут родителями, а в июне пара поженилась.

Их роман пары начинался не гладко: Роман Капаклы был женат на Марине Африкантовой, именно тогда он и стал проявлять чувства к Мусульбес. Позже экс-супруга Капаклы обвинила его в измене, а затем подала документы на развод, так и не сумев простить предательство.

Многие коллеги новоиспеченных родителей по «телестройке» уже успели поздравить их с пополнением. Пока неизвестно, что на этот счет сказала Африкантова, но она вряд ли была в восторге от такой новости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алиана Устиненко рассекретила имя новорожденной дочки

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