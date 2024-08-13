Работавшую на Олимпиаде девушку-волонтера нашли мертвой в Париже

Девушку-волонтера, которая работала на Олимпийских играх в Париже, обнаружили мертвой. Об этом сообщает местное издание Le Parisien.

О пропаже 21-летней девушки прежде сообщила ее мать. По словам женщины, она не вернулась домой после закрытия Игр 11 августа.

К несчастью, уже 13 числа пропавшую нашли мертвой. При предварительном осмотре, на теле девушки были найдены гематома, а также рана на шее.

В убийстве девушки заподозрили ее молодого человека. Как стало известно изданию, в день пропажи убитой он отправил своим близким странное сообщение, в котором признался, что совершил «что-то глупое». Когда домой к парню нагрянула полиция, он находился в нетрезвом состоянии.

Других подробностей произошедшего пока не приводится, полиция устанавливает все подробности убийства молодой девушки.

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