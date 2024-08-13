В пьяном угаре: жительница Челябинска зарезала отца

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 16 0

Женщина зарезала родного отца в челябинском селе Кулуево

В пьяном угаре: жительница Челябинска зарезала отца

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Потерпевший умер на месте происшествия.

Женщина зарезала родного отца в селе Кулуево Челябинской области. Об этом URA.RU рассказал представитель пресс-службы Следственный комитет Российской Федерации по региону.

В ночное время суток обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент рядом с ней находится 72-летний отец. Они поссорились, в результате чего женщина взялась за нож и нанесла им смертельное ранение в грудную клетку.

Потерпевший умер на месте от травмы несовместимой с жизнью. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об убийстве — часть 1 статьи 105 УК РФ.

«Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщила пресс-служба СК по региону.

Также известно, что раньше обвиняемая уже отбывала срок за хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинец зарезал и расчленил россиянку в Перу.

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