Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца 2024 года

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Мера действует в стране с марта. Однако на определенный период была приостановлена.

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich

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Российское правительство продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

«С 1 сентября по 31 декабря 2024 года в России снова будет действовать временное ограничение на экспорт бензина. Постановление об этом подписано. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах», — уточняется в сообщении правительства.

При этом запрет не коснется топлива, вывозимого из России для оказания гуманитарной помощи другим государствам, а также бензина, который граждане используют для личного пользования. Ограничения не затронут и поставки топлива в рамках международных правовых соглашений, включая страны Евразийского экономического союза.

Запрет на вывоз бензина из России действует с 1 марта по 31 августа. Но в период с мая по июнь он приостанавливался из-за насыщения внутреннего рынка бензином и для недопущения сокращения объемов переработки нефти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия поставляет продовольствие в 160 стран.

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