Гарант продуктовой безопасности: Россия поставляет продовольствие в 160 стран

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«Известия»: Россия поставляет продовольствие в 160 стран

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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РФ остается лидером по поставкам пшеницы, гороха, ячменя и мороженой рыбы.

Российский аграрный экспорт за десятилетие под западными санкциями вырос более чем в два с половиной раза. Данные Минсельхоза изучили «Известия».

Сегодня число государств, которые получают продовольствие из нашей страны, превышает полторы сотни. При этом Москва остается лидером по поставкам пшеницы, гороха, ячменя и мороженой рыбы. Отдельно в ведомстве отметили, что Россия самостоятельно обеспечила внутренний рынок всем ассортиментом продуктов. А это, в свою очередь, позволило переориентировать агропромышленный комплекс на экспортную модель.

В итоге, среди 20 крупнейших поставщиков сельхозпродукции в мире Россия сегодня демонстрирует самые высокие темпы роста. Это лишь подчеркивает тренд на укрепление наших позиций в качестве гаранта глобальной продуктовой безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на жителя.

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Гарант продуктовой безопасности: Россия поставляет продовольствие в 160 стран

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