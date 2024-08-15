Преступление против окружающей среды: что натворила Кэти Перри

Есть вероятность, что артистка нанесла ущерб природоохранной зоне.

Департамент окружающей среды Балеарских островов в Испании начал расследование в отношении певицы Кэти Перри. Об этом сообщает The Guardian.

Артитска со своей командой снимала клип на песню Lifetimes. В ролике есть кадры заповедных дюн С'Эспальмадора. Это особая природоохранная территория, за которой ведется пристальное наблюдение. В департаменте объяснили, что съемка не является запретной, но для нее необходимо получить разрешение, которого у Перри не было.

Известно также, что певицу подозревают в нанесении ущерба запретной зоне, границы которой огорожены предупреждающей лентой. Обвинений звезде пока не выдвигали, но предупредили о начале проверки по факту имеющейся информации.

На протяжении всего ролика Кэти танцует с друзьями либо на природе, либо в ночном клубе. Учитывая этот факт, можно представить, какое количество техники, людей и машин присутствовало на территории особо охраняемой территории.

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