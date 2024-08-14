Суд признал права на «Белые розы» и еще 22 песни за семьей Юрия Шатунова

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 1 624 0

Вдова и дети музыканта подали исковое заявление к продюсеру Андрею Разину.

Суд признал права на «Белые розы» и еще 22 песни за семьей Юрия Шатунова

Фото: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova

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Суд Хостинского района Сочи признал за семьей покойного певца Юрия Шатунова исключительные права на ряд знаменитых композиций, в том числе на хиты «Белые розы» и «Седая ночь». Об этом заявили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Хостинский районный суд Сочи рассмотрел исковое заявление вдовы и детей певца к продюсеру Андрею Разину. Семья просила суд признать за ними исключительные права на 23 музыкальных произведения Юрия Шатунова», — указано в сообщении.

Суд иск удовлетворил. Еще в октябре 2019 года солист Шатунов и автор песен «Ласкового мая» Сергей Кузнецов подписали договор об отчуждении исключительного права на указанные музыкальные произведения. В июле 2022 года после смерти Юрия Васильевича все права унаследовала его семья.

В свою очередь, продюсер Андрей Разин утверждал, что тоже заключал договор с Кузнецовым, только намного раньше — в 1992 году. На основании этого договора он получил права на 27 композиций группы, в их число входили 23 ранее упомянутых спорных песен. Оригинал этого документа Разин не предоставил, хотя и распоряжался спорными произведениями.

Любимец народа Юрий Шатунов умер в июне 2022 года от острой сердечной недостаточности. Его тело кремировали. На момент смерти артисту было 48 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Шатунов калечил себя из-за злости на Разина.

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