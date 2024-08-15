Ким Кардашьян раскритиковали после встречи с Иванкой Трамп

Очередной выход звезды в свет вывел из себя поклонников. Им не понравился ее наряд.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подверглась хейту за откровенный наряд после встречи с дочерью кандидата в президенты США Дональда Трампа, Иванкой. Об этом сообщил Daily Mail.

Модель была в ресторане Nobu в Малибу вместе с Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером. На ней был откровенный боди с экстремально высокими вырезами. Бедра Кардашьян были абсолютно голыми. Помимо этого на Ким были облегающие легинсы и туфли на высоком каблуке.

«Очень дешево и безвкусно выглядит»;

«Костюм женщины-кошки действительно надоел, Ким, пора его сменить»;

«Почему она не может просто один раз одеться консервативно на ужин? Она всегда должна быть в центре внимания», — забросали звезду гневными комментариями подписчики.

Это уже не первое подобное появление Кардашьян. Каждый ее выход в свет сопровождается нарочито сексуальными нарядами. В этот раз ее не смутил даже статус компании, в которой она находилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян лишилась кончика пальца.