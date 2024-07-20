«Болезненнее, чем роды»: Ким Кардашьян лишилась кончика пальца

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 61 0

Ким Кардашьян: пришлось пожертвовать пальцами ради красоты

«Болезненнее, чем роды»: Ким Кардашьян лишилась кончика пальца

Фото: www.globallookpress.com / Christian Charisius

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Что произошло со звездой?

Американская звезда Ким Кардашьян рассказала о том, что ей пришлось лишиться кончика пальца.

В интернет-пространстве появился тизер реалити-шоу с участием Кардашьян, в котором она показала палец в ужасающем состоянии. Ким не стала раскрывать подробности получения травмы, однако ранее отмечала, что «пожертвовала пальцами ради красоты».

«Это было болезненнее, чем роды», — также призналась она.

Инцидент случился еще весной, после чего знаменитости пришлось обрубить часть кончика пальца. Теперь на фото Кардашьян заматывает его пластырем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десятилетняя дочь рэпера Канье Уэста и инфлюэнсера Ким Кардашьян получила роль в театральной постановке. Это будет спектакль «Король Лев», посвященный 30-летию с даты выхода знаменитого мультфильма студии Disney. При этом неизвестна, какая именно роль досталась Норт.

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