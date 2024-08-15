«Помогите»: девушка проснулась с бирюзовыми волосами после похода в бассейн

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 24 0

Mirror: волосы американки стали бирюзовыми после купания в бассейне

«Помогите»: девушка проснулась с бирюзовыми волосами после похода в бассейн

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin

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Незапланированная смена имиджа застала пострадавшую накануне поступления в учебное заведение.

В США после посещения бассейна девушка проснулась на следующий день с бирюзовыми волосами. Об этом пишет британское издание Mirror.

Американка рассказала позже в соцсетях, что за несколько часов перед бассейном она ходила в салон красоты на окрашивание, откуда вышла со светло-золотистыми локонами.

Девушка очень сильно удивилась, когда утром увидела себя с ярко-бирюзовым цветом.

Как это часто бывает, именно в эти дни американке надо было выглядеть презентабельно, так как скоро у нее начнется учеба в колледже. Инцидент произошел всего за два дня до того, как Джой, которая живет в США, должна была поступить в учебное заведение.

 «Что мне делать? Пожалуйста, помогите», — обращалась она к подписчикам в соцсетях.

Видео с мольбами о помощи американки набрало более семи миллионов просмотров. Интернет-пользователи стали активно делиться советами о том, как можно быстро исправить положение.

Кто-то предложил ей воспользоваться специальным фиолетовым шампунем, а кто-то заверял, что вернуть цвет волос можно с помощью кетчупа, так как красный оттенок нейтрализует зеленый.

Другие и вовсе говорили, что потратили несколько лет на то, чтобы полностью избавиться от прежнего цвета волос. Однако сама американка не унывает и даже шутит, что ее «детская мечта перевоплотиться в русалку сбылась».

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