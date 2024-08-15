Спасенные шедевры: в Таганроге открылась выставка картин, пострадавших при ракетной атаке ВСУ

Полотна были восстановлены Русским музеем.

В Таганроге открылась выставка картин, которые ранее пострадали от атаки украинских националистов на город.

В июле прошлого года боевики нанесли ракетный удар прямо по местной художественной галерее. Повреждения тогда получили более 20 полотен известных мастеров.

Восстановить их помог Русский музей. Специалисты обследовали картины и для каждой из них разработали специальную методику реставрации — в зависимости от характера повреждений. Например, устраняли прорывы и обновляли слои краски. На выставке рядом с каждым полотном разместили фотографии, на которых можно увидеть — в каком состоянии картины поступили в руки реставраторов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Лондоне появилась седьмая за неделю работа Бэнкси. Это изображенный на полицейской будке аквариум с пираньями. Это уже седьмая работа уличного художника за последнюю неделю. С понедельника на улицах британской столицы появлялись изображения различных животных, включая козла, слонов, обезьян, волка, пеликанов и кошки.