Спасенные шедевры: в Таганроге открылась выставка картин, пострадавших при ракетной атаке ВСУ

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В Таганроге открылась выставка картин, пострадавших при ракетной атаке ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Полотна были восстановлены Русским музеем.

В Таганроге открылась выставка картин, которые ранее пострадали от атаки украинских националистов на город.

В июле прошлого года боевики нанесли ракетный удар прямо по местной художественной галерее. Повреждения тогда получили более 20 полотен известных мастеров.

Восстановить их помог Русский музей. Специалисты обследовали картины и для каждой из них разработали специальную методику реставрации — в зависимости от характера повреждений. Например, устраняли прорывы и обновляли слои краски. На выставке рядом с каждым полотном разместили фотографии, на которых можно увидеть — в каком состоянии картины поступили в руки реставраторов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Лондоне появилась седьмая за неделю работа Бэнкси. Это изображенный на полицейской будке аквариум с пираньями. Это уже седьмая работа уличного художника за последнюю неделю. С понедельника на улицах британской столицы появлялись изображения различных животных, включая козла, слонов, обезьян, волка, пеликанов и кошки.

Тема:
Спецоперация
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