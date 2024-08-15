Луна в гармонии с Меркурием: как лучше провести 15 августа

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 311 0

Сегодня каждый найдет себе занятие по душе.

Луна в гармонии с Меркурием: как лучше провести 15 августа

Фото: 5-tv.ru

Середина рабочей недели обещает быть очень насыщенной — в этот четверг каждый найдет себе занятие по душе. Так, с утра получится спланировать деловую поездку или заняться обучением. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Переговоры и все важные задачи лучше всего наметить на временный промежуток с 8:00 по 20:00. Луна будет находиться в гармонии с Меркурием и поможет при необходимости.

По-настоящему расслабиться и немного передохнуть выйдет с 20:00 до 21:00 — верный спутник Земли будет в свободном уходе, а значит удастся уделить время себе и любимым занятиям.

Но и это еще не все: запланированное романтическое свидание или долгожданная встреча с друзьями пройдут как по маслу. Луна в гармонии с Венерой будет оберегать общение с 21:00 до конца дня и подарит чудесные минуты с близкими.

«А те, кто рано встал, успел поймать еще и гармоничный аспект с Солнцем — до 8:00 по Москве и наполниться энергией с самого раннего утра», — добавила и предупредила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 15 августа для всех знаков зодиака. Что сегодня вам приготовили звезды?

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Луна в гармонии с Меркурием: как лучше провести 15 августа

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