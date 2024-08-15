«Положь трубку!» — названы стоп-слова и фразы, используемые мошенниками

|
Евгения Романова
Евгения Романова 156 0

Топ-менеджер Сбера Кузнецов назвал пять стоп-слов, которые используют мошенники

«Положь трубку!» — названы стоп-слова и фразы, используемые мошенниками

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Если услышали их, то нужно сразу же прекратить разговор.

Мошенники в разговоре с потенциальными жертвами при попытке завладеть их деньгами чаще всего используют одни те же слова и фразы. Их назвал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с журналистами, передает ТАСС.

«Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», — подчеркнул он.

Кузнецов назвал пять ключевых стоп-слов и фраз: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», а также «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС».

Помимо этого, по-прежнему пользуются популярностью у аферистов схемы, с помощью которых они пытаются заполучить доступ к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги». Еще мошенники нередко звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов или Центробанка. Они под разными предлогами просят граждан перевести деньги «на безопасный счет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как аферистам удалось обвести народную артистку России Ларису Долину вокруг пальца. Мошенники убедили певицу перевести деньги на якобы безопасный счет. В результате Долина лишилась квартиры и средств.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
90.01
-2.65 100.31
-0.25
Луна в гармонии с Меркурием: как лучше провести 15 августа

Последние новости

13:19
Росгвардия усилила обеспечение безопасности в Курской области
13:11
Ради будущего детей: семья из США переехала жить в Россию
13:00
Суд вынес приговор гражданке США и РФ Карелиной по делу о госизмене
12:53
На Украине отреагировали на сообщения о причастности к терактам на «Северных потоках»
12:40
Не любовь, а зависимость: можно ли назвать вас кофеманом?
12:28
Шесть посетителей халяльного кафе в Казани подхватили сальмонеллез

Сейчас читают

В огне 3,5 тысячи «квадратов»: в Люберцах вспыхнул крупный пожар
«Буду приезжать еще и еще!» — SHAMAN выступил для жителей Мариуполя и Токмака
15 августа — День археолога в России: история и традиции праздника
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака