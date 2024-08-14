Грустная песня: как аферистам удалось обвести Долину вокруг пальца

Певица лишилась и квартиры, и денег.

Лариса Долина отдала мошенникам более 180 миллионов рублей и недвижимость в центре Москвы. Все начиналось, как обычная сделка по продаже квартиры в элитном жилом комплексе, законность которой ни у кого не вызывала вопросов. А вот когда все документы были подписаны, артистка не отдала покупателям ключи. Корреспондент «Известий» Наталья Графчикова вникла в детали.

Охранник элитного дома нервно просит журналистов покинуть территорию. Утро сотрудников службы безопасности безоблачным не назовешь. Им пришлось сдерживать натиск пятерых незваных гостей, которые заявили, теперь они будут проживать в квартире народной артистки Ларисы Долиной.

— Охрана не пустила их, потому что нет инструкции пропускать посторонних людей.

— Они предъявили документы на квартиру?

— Нет, но сказали, что они у них есть.

— Они скандалили? Как себя вели?

— По-деловому, — рассказал Владимир Марусов, сосед Ларисы Долиной.

Охранники вызвали полицию. Ясность в ситуацию внесла сама певица.

«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины», — рассказала в видеообращении Лариса Долина.

По информации источника"Известий», новые собственники купили квартиру у Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей. Деньги певица получила, но затем перевела их неизвестным лицам. По телефону они, представившись сотрудниками спецслужб и убедили перевести деньги на якобы безопасный счет. Туда же певица отправила и свои личные сбережения. В итоге лишилась 180 миллионов рублей, оставшись без наличных и без квартиры.

Квартира Ларисы Долиной находится недалеко от метро «Парк культуры», буквально десять минут пешком, на четвертом этаже многоквартирного дома. Здесь повсюду камеры наблюдения, внутри и снаружи, и круглосуточно дежурят охранники.

В сети осталось объявление о продаже той самой квартиры. Изначальная цена — 130 миллионов. Дизайнерский ремонт, мебель премиум-класса. Когда народная артистка поняла, что связалась не с теми людьми, по нашим данным, отказалась передавать новым собственникам ключи. Теперь получить их они смогут только через суд.

«Это классическая статья 159, часть 4 („Мошенничество в особо крупном размере“). И тут, наверное, еще будет квалифицирующий признак „совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору“. Тут до 10 лет лишения свободы. Что-то мне подсказывает, что эти так называемые потенциальные покупатели, которые „нарисовались“, имеют отношение к преступной схеме», — заявил адвокат Алишер Захидов.

Опытным риелторам цена, за которую Долина продала золотые квадратные метры, кажется странной. Она явно ниже рыночной стоимости. Не исключено, что именно этот факт поможет Ларисе Долиной аннулировать сделку.

«Через 200 метров начинается „золотая миля“, Остоженка, это очень ценно. Здесь Фрунзенская набережная, парк Горького, Москва-река. Люди здесь все, в основном, живут респектабельные. Квадратный метр здесь стоит 1,5–2,5 миллиона рублей. Мошенников, конечно, притягивает тоже», — считает риелтор Константин Муравьев.

Это не первый случай, когда злоумышленники атакуют Ларису Долину. В конце июля, используя дипфейк с певицей, они смогли получить в одной из столичных кредитных организаций заем на десятки миллионов рублей под залог ее дома. Сейчас же, помимо финансовых проблем, певица, борется еще и с хакерами. После продажи квартиры они взломали ее социальные сети и выложили провокационный пост, который Долина также опровергла.

«Выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды», — подчеркивает певица.

Сейчас на квартиру Ларисы Долиной судом наложен арест для того, чтобы исключить дальнейшие манипуляции с ее недвижимостью. На месте работают сотрудники полиции, охранники внимательно следят за тем, чтобы никто не приближался к подъезду певицы.