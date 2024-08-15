Полезно, но дорого: стоит ли готовиться к скачку цен на молочку?

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Минсельхоз: резких скачков цен на молочную продукцию не будет

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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В России фиксируется рост себестоимости на эту категорию продукции.

Резких скачков цен на молочную продукции в России удастся избежать, несмотря на рост себестоимости и ставку Центробанка. Таким прогнозом поделились в Минсельхозе.

Сдержать цены позволит наращивание производства, а также меры господдержки. Животноводство активно развивается, а мощности предприятий увеличиваются.

Так, за первое полугодие выпуск молока в стране вырос примерно на 4%, сыров — на 11%. Динамика цен на основные продукты, по данным ведомства, пока находится в пределах инфляции.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин поручил не допустить скачков цен на яблоки из-за заморозков.

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