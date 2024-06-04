Путин поручил не допустить скачков цен на яблоки из-за заморозков

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Накануне глава Минсельхоза Оксана Лут допустила введение режима ЧС в стране из-за майских заморозков.

Путин поручил не допустить скачков цен на яблоки из-за заморозков

Фото: www.globallookpress.com / A. Laule

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Президент РФ Владимир Путин поручил не допустить скачков цен на яблоки из-за проблем у фермеров после заморозков.

«Надеюсь, что своевременно будут приняты все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению всех мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров по импорту», — сказал он на встрече с членами кабмина.

Также Путин призвал Минсельхоз поработать с экономическим блоком правительства над созданием благоприятных условий для сельхозпроизводителей.

Накануне глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что в России может быть введен режим ЧС из-за майских заморозков. Ранее министр сообщала о гибели посевов из-за внезапных холодов на площади примерно 830 тысяч гектаров — около 1%. Проблема заморозков затронула 23 региона.

Замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин ранее заявил, что нехватку урожая яблок в РФ в этом году будет замещен продукцией из Азербайджана, Белоруссии, Армении, Турции, Сербии и Приднестровья. В ведомстве уверены, что дефицита яблок в стране не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) взяли на контроль резкий рост стоимости клубники, который продавцы объясняют майскими заморозками.

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