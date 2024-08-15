Собянин: БКЛ позволила разгрузить ряд станций метро до 40%

С момента полного запуска Большой кольцевой линии пассажиры совершили по ней более 500 млн поездок, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«БКЛ проходит через 34 района столицы и позволяет москвичам экономить в пути до 45 минут в день. Она также разгрузила ряд существующих станций до 40%», — рассказал мэр столицы.

По словам Сергея Собянина, открытие Большой кольцевой линии оказал позитивное влияние на экономику города. Так, рядом со станциями БКЛ, согласно статистике, выросла деловая активность и объемы строительства. Благодаря этому в городе появилось более 250 тысяч новых рабочих мест, а до 2030 года их число возрастет до 400 тысяч.