Собянин: БКЛ позволила разгрузить ряд станций метро до 40%

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 23 0

Большая кольцевая линия также позволяет москвичам экономить в пути до 45 минут в день.

Собянин: БКЛ позволила разгрузить ряд станций метро до 40%

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

С момента полного запуска Большой кольцевой линии пассажиры совершили по ней более 500 млн поездок, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«БКЛ проходит через 34 района столицы и позволяет москвичам экономить в пути до 45 минут в день. Она также разгрузила ряд существующих станций до 40%», — рассказал мэр столицы.

По словам Сергея Собянина, открытие Большой кольцевой линии оказал позитивное влияние на экономику города. Так, рядом со станциями БКЛ, согласно статистике, выросла деловая активность и объемы строительства. Благодаря этому в городе появилось более 250 тысяч новых рабочих мест, а до 2030 года их число возрастет до 400 тысяч.

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Собянин: БКЛ позволила разгрузить ряд станций метро до 40%

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