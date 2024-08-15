Всех четырех пилотов упавшего под Иркутском Ту-22М3 нашли живыми

Всех четырех пилотов упавшего в Иркутской области Ту-22М3 нашли живыми. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Экипаж увел самолет от жилых строений. Четыре пилота катапультировались. Всех уже нашли, всем оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет», — написал губернатор.

По словам Кобзева, к месту происшествия выехали экстренные службы. Губернатор также призвал жителей не поддаваться панике.

Ту-22М3 потерпел крушение при выполнении планового полета. По предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что два военных самолета Mirage разбились в восточном департаменте Франции Мерт и Мозель. Предполагается, что авиакатастрофа произошла с участием военных самолетов Mirage. Сведения о пострадавших или погибших пока не поступали.