Авиакатастрофа с двумя военными самолетами произошла во Франции

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

L'Est Républicain: два военных самолета Miragе разбились во Франции

Авиакатастрофа с двумя военными самолетами произошла во Франции

Фото: www.globallookpress.com / Felix Kästle

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На борту находились три человека.

Два военных самолета Mirage разбились в восточном департаменте Франции Мерт и Мозель. Об этом сообщает издание L'Est Républicain.

Предполагается, что авиакатастрофа произошла с участием военных самолетов Mirage. Сведения о пострадавших или погибших пока не поступали. Однако известно, что всего на борту находились три человека.

После происшествия немедленно была начата воздушно-наземная спасательная операция. В ходе нее удалось найти одного пилота, который катапультировался из самолета. Он находится в сознании, но ранен. Пока неизвестно, сколько еще было с ним человек на борту. Поиски продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Passaredo Airlines во время перелета из Каскавеля в штате Парана в Гуарульюс в Сан-Паулу потерпел крушение, упав на город Виньедо. На борту воздушного судна находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. При этом на земле в результате авиакатастрофы чудом никто не пострадал.

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