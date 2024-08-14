Авиакатастрофа с двумя военными самолетами произошла во Франции

На борту находились три человека.

Два военных самолета Mirage разбились в восточном департаменте Франции Мерт и Мозель. Об этом сообщает издание L'Est Républicain.

Предполагается, что авиакатастрофа произошла с участием военных самолетов Mirage. Сведения о пострадавших или погибших пока не поступали. Однако известно, что всего на борту находились три человека.

После происшествия немедленно была начата воздушно-наземная спасательная операция. В ходе нее удалось найти одного пилота, который катапультировался из самолета. Он находится в сознании, но ранен. Пока неизвестно, сколько еще было с ним человек на борту. Поиски продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Passaredo Airlines во время перелета из Каскавеля в штате Парана в Гуарульюс в Сан-Паулу потерпел крушение, упав на город Виньедо. На борту воздушного судна находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. При этом на земле в результате авиакатастрофы чудом никто не пострадал.