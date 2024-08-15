В Ростовской области семь человек попали в больницу из-за отравления фастфудом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

В общепите выявили нарушения.

В Ростовской области семь человек попали в больницу из-за отравления фастфудом

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Семь человек были госпитализированы с кишечной инфекцией после похода в кафе «Бистро» в Азове Ростовской области. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«В лечебные учреждения Азова были госпитализированы семь человек с кишечной инфекцией. В настоящее время стационарное лечение получают шесть пациентов, состояние которых оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Известно, что уже одного пациента выписали из больницы.

В управлении Роспотребнадзора по региону заявили, что была проведена проверка данного заведения, где отравились люди. В общепите выявили нарушения технологического процесса. Также обнаружили, что продукты для приготовления еды использовались без документов, а у сотрудников отсутствовали медкнижки.

В отношении руководства общепита был составлен протокол о временном запрете деятельности. Кафе закрыли на 40 суток.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Петербурге проверяют пункты продажи арбузов и дынь. И на первой же точке, на которую пришли контролеры, сезон бахчевых завершился досрочно.

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