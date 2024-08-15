Полосатый рейд: в Петербурге проверяют точки продажи арбузов и дынь

В городе уже закрыли десятки нелегальных палаток.

В Петербурге проверяют пункты продажи арбузов и дынь. И на первой же точке, на которую пришли контролеры, сезон бахчевых завершился досрочно. Ее разобрали. Как оказалось, продавец занял городскую землю незаконно и, соответственно, налоги не оплачивает. А вот прибыль покупатели приносят ему исправно.

Не смог торговец предоставить и документы на свой товар. Откуда именно партию поставили на прилавок и прошла ли она сертификацию — остается только гадать. Впрочем, не все покупатели задаются такими вопросами.

«Когда бежишь и вот рядом с домом точка — очень удобно. Взяла и пошла. А так, конечно, можно было бы и зайти в магазин», — говорит покупательница Галина Пигалкина.

Еще одно распространенное нарушение — несоблюдение норм хранения бахчевых. Палатки устанавливают вблизи дорог, где арбузы и дани впитывают выхлопные газы. Такая ягода может нанести серьезный вред здоровью. Всего в разных районах города уже ликвидировали десятки нелегальных точек.