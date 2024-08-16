«Весил 92 килограмма»: SHAMAN раскрыл секрет похудения

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

В подростковом возрасте SHAMAN весил 92 килограмма

«Весил 92 килограмма»: SHAMAN раскрыл секрет похудения

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как добиться такого же результата, как и популярный музыкант?

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, в подростковом возрасте весил около 92 килограммов. О секрете своего похудения он рассказал в беседе с Елизаветой Ридель.

В 15 лет вес исполнителя был около 92 килограммов, а в 2022 году снизился до 76. Сейчас он еще меньше. Добиться таких невероятных результатов у него получилось благодаря одному «бриллиантовому правилу».

«На самом деле правило только одно — кормушку закрываешь на замок и все», — засмеялся он.

Исполнитель подчеркнул, что необходимо соблюдать дефицит калорий, больше работать и меньше есть. Однако в порыве творчества музыкант зачастую забывает про еду.

«Сидишь, песню пишешь, чем-то интересным занимаешься, ты реально забываешь поесть», — ответил SHAMAN.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменилась жизнь SHAMAN после блокировки его YouTube-канала.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
88.80
-1.21 98.32
-1.99
Луна в гармоничном аспекте с Венерой: как лучше провести 16 августа

Последние новости

10:40
«Скорей собрать вещи и ехать»: как проходит эвакуация жителей Курской области
10:26
«Весил 92 килограмма»: SHAMAN раскрыл секрет похудения
10:11
Выживают на последние деньги? Как обеднела Лерчек после скандала с налогами
9:57
Пенсия и скидки на ЖКУ: какие схемы используют мошенники для обмана пенсионеров
9:45
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для восьмилетней Миланы
9:32
Луна в гармоничном аспекте с Венерой: как лучше провести 16 августа

Сейчас читают

Дополнительные оплачиваемые выходные полагаются всем: Минтруд объяснил, что надо сделать
День малинового варенья: история и традиции праздника
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака