«Весил 92 килограмма»: SHAMAN раскрыл секрет похудения

Как добиться такого же результата, как и популярный музыкант?

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, в подростковом возрасте весил около 92 килограммов. О секрете своего похудения он рассказал в беседе с Елизаветой Ридель.

В 15 лет вес исполнителя был около 92 килограммов, а в 2022 году снизился до 76. Сейчас он еще меньше. Добиться таких невероятных результатов у него получилось благодаря одному «бриллиантовому правилу».

«На самом деле правило только одно — кормушку закрываешь на замок и все», — засмеялся он.

Исполнитель подчеркнул, что необходимо соблюдать дефицит калорий, больше работать и меньше есть. Однако в порыве творчества музыкант зачастую забывает про еду.

«Сидишь, песню пишешь, чем-то интересным занимаешься, ты реально забываешь поесть», — ответил SHAMAN.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменилась жизнь SHAMAN после блокировки его YouTube-канала.