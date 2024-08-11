«Перестал отвлекать»: SHAMAN о своей жизни после блокировки YouTube-канала

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 23 0

SHAMAN: после блокировки YouTube-канала у меня стало больше свободного времени

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Для музыканта подобные действия никак не отразились на карьере.

Жизнь заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, не изменилась после блокировки его YouTube-канала. У него лишь стало больше свободного времени. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на VK Fest 2024.

Исполнитель считает ненормальным, что и у других российских артистов-патриотов заблокировали YouTube-каналы.

«У нас задача — идти вперед, напролом к своей цели, победе. Вот и все», — рассказал он.

Однако SHAMAN уверен, что Запад не сможет осуществить свои планы.

«Победа будет за нами», — ответил автор песен.

По словам Дронова, блокировка его YouTube-канала никак не повлияла на его карьеру. Он продолжает оставаться одним из самых популярных артистов в России.

«Больше свободного времени разве что осталось. На мелочи перестал отвлекаться», — подытожил музыкант.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN не считает себя знаменитостью с приходом популярности.

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