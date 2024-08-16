Перед выборами президента обстановка в стране заметно накаляется.

Молдавская партия ALDE («Альянс либералов и демократов за Европу») не выдвинет кандидата от своей партии в президенты, однако призывает молдаван согласиться вступить в Евросоюз и поставить соответствующую галочку об этом на референдуме. Об этом пишет EADaily со ссылкой на речь председателя фракции Арины Спэтару во время брифинга перед парламентом.

Спэтару подвергла резкой критике правящую партию PAS («Партия действия и солидарности») и заявила, что она уничтожает политику государства.

«PAS уничтожила все хорошее, что оставалось в политике государства. PAS не нужна многопартийность, нормальная политическая культура. PAS нужны только марионетки», — сказала она.

Стоит отметить, что марионетками она называет все левые и центристские партии — как непарламентские, так и парламентские.

Она также считает, что правящая партия во главе с президентом Майей Санду намеренно разрушает страну и не собирается придерживаться проевропейского курса.

«PAS нуждается в циркачах, бандитах, лицемерах, преступниках и предателях Родины. Почему? Только так они могут оставаться у власти. PAS не нужна многопартийность, нормальная политическая культура. PAS нужны так называемые партии Шора, Нестеровского, Усатого, Додона, Никифорчука, Тарлева», — сказала Спэтару.

Политик считает, что правящей партии нужны лишь марионетки, а не активная оппозиция. По ее словам, они могут лишь создавать видимость того, что у них настоящая демократия. Одной из марионеток PAS Спэтару назвала блок «Вместе» и его сателлитов.

«Только на их фоне PAS выглядит как меньшее зло», — заявила Спэтару,

Она даже заявила, что готова угостить блинами всех, кто пожертвует деньги ее партии. В таком случае у них будет возможность развернуть масштабную кампанию по продвижению евроинтеграции во всех регионах Молдавии.

«Мы будем угощать блинами всех, кто захочет пожертвовать определенную сумму денег ALDE. Собранные средства помогут представителям партии и волонтерам добраться до населенных пунктов, где люди подвержены манипуляциям, где они не знают о преимуществах европейской интеграции, в крайних точках страны: на севере, на юге, туда, куда PAS не добралась и не собирается добираться», — заключила председатель партии.

В то же время правящая партия в Молдавии во главе с Санду старается также набрать как можно больше очков и рассказывает всем о том, какие отличные отношения с ЕС им удавлюсь выстроить благодаря PAS.

В свою очередь, экс-глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Тудор Ульяновский парирует тем, что почему-то, несмотря на такую высокую дружбу с Европой, граждане Молдавии рискуют стать невыездными за пределы ЕС, то есть без возможности вернуться на Родину.

«Это связано со штрафами в сотни евро и запретами на выезд из страны, если они по различным обоснованным причинам превысили 90-дневный лимит пребывания в Шенгене», — отмечает он.

Ульяновский считает, что правительство не собирается решать эту проблему, так как им на самом деле плевать на всех.

Более того, сейчас Кишинев всеми силами пытается доказать, что теперь является независимым от российского газа. Одно время эту новость раструбили по всем СМИ, однако после атак ВСУ на приграничные российские регионы они внезапно об этом забыли и стали нервничать, что газ к ним может не попасть.

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