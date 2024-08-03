«Станет мишенью»: как НАТО влияет на Молдавию

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 22 0

НАТО планирует превратить Молдавию в объект для возможных военных конфликтов

«Станет мишенью»: как НАТО влияет на Молдавию

Фото: DUMITRU DORU / ТАСС

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Зависимость страны от альянса возрастает за счет военно-технической помощи.

Молдавия стремится нарастить оборонный бюджет, тесно сотрудничая с НАТО. Страна может впоследствии потерять нейтралитет и стать новой мишенью для военных конфликтов. Об этом пишет EADaily.

«Увеличение численности военнослужащих в мирное время является вполне оправданным императивом в новых условиях безопасности и возвращающихся конституционных задач», — говорится в опубликованной Стратегии нацобороны Молдавии.

Сообщается, что только за июль в стране прошли сразу несколько военных учений с участием других государств. Например, «Регулэкс-2024» — акцент на планирование во время кризисных ситуаций. Затем румыно-молдавские учения и подготовка военных страны по натовским программам, последнее происходило силами Британской военной консультативной и учебной группы (BMATT).

Альянс также участвовал в организации лагерей для детей молдавских военнослужащих. В середине лета также ожидалась поставка 20 внедорожников HMMWV для ВС Молдавии от США. Одновременно с этим власти еще раз подтвердили, что планируют увеличивать численность армии.

Решение по наращиванию оборонного бюджета также указан в Стратегии национальной обороны РМ. При этом планирующий баллотироваться на выборы президента Молдавии осенью 2024 года Александр Стояногло указал, что присоединение к НАТО принесет не только защиту.

Вступление в военный блок может грозить потерей нейтралитета для Молдавии, которая в итоге станет мишенью для вероятных военных конфликтов.

Раннее 5-tv.ru писал, как молдавские политики отреагировали на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

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