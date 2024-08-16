Уже осенью: зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1%

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 77 0

Минтруд России сообщил о повышении зарплат работников госучреждений с 1 октября

Уже осенью: зарплаты работников федеральных госучреждений вырастут на 5,1%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Соответствующее распоряжение уже подписал глава правительства.

Зарплаты работников федеральных государственных учреждений возрастут с 1 октября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«С 1 октября зарплаты работников федеральных государственных учреждений будут увеличены на 5,1%. Распоряжение об этом подписано», — уточнили представители ведомства.

В пресс-службе подчеркнули, что речь идет о преподавателях федеральных вузов, медработниках клинических центров, работниках гидрометеорологической службы, а также о тех, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки, культуры и других сферах. Кроме того, это относится к гражданскому персоналу силовых ведомств (Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии).

Увеличение зарплаты этих лиц было предусмотрено запланированным федеральным бюджетом на 2024 год, заключили в Минтруде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2025 года в России могут увеличить уровень минимального размера оплаты труда до 22 440 тысяч рублей.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.80
-1.21 98.32
-1.99
Луна в гармоничном аспекте с Венерой: как лучше провести 16 августа

Последние новости

13:36
Сын Алибасова о состоянии отца: «Переживаем, что его „шумы в голове“ исчезнут»
13:31
Три села и до 3195 боевиков ВСУ: успехи группировки «Центр» на СВО за неделю
13:24
Умерла актриса Скворцова, сыгравшая бабушку в «Похороните меня за плинтусом»
13:08
Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS
13:06
Личный помощник Мэттью Перри признал вину в его смерти
12:52
Вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Сейчас читают

Дополнительные оплачиваемые выходные полагаются всем: Минтруд объяснил, что надо сделать
Новая эпидемия мирового масштаба? Что известно о лихорадке Оропуш
День малинового варенья: история и традиции праздника
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака