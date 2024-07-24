МРОТ в России может вырасти на 16% уже в 2025 году

Кто может рассчитывать на увеличение прожиточного минимума?

Минтруд России представил проект об увеличении минимального прожиточного минимума до 22 440 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год — 22 440 рублей. Рост составит 16,6%», — цитирует пресс-служба заявление главы Минтруда Антона Котякова.

Увеличение прожиточного минимума должно затронуть 4,2 миллиона человек. При этом конкретные категории россиян, которые могут рассчитывать на рост МРОТа, пока не уточняются.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский лидер Владимир Путин заявил, что в 2025 году МРОТ будет привязан к медианной зарплате и составит 48 процентов от ее размера. Предположительно, к 2030 году МРОТ вырастет до 35 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стипендию для студентов-родителей могут установить в размере МРОТ.