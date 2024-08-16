Время заявить о себе: прогноз Таро на неделю с 19 по 25 августа

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 19 по 25 августа.

Основная энергия недели (Карта Таро — Императрица)

Фото: 5-tv.ru

На этой неделе будут энергии плодородия и зарождения чего-то нового. Императрица — это про изобилие и любовь к себе. Благоприятное время для работы над своим телом.

Нужно обращать внимание на то, как вы себя чувствуете и чего хочет ваш организм. В целом, энергии будет стабильные.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Колесница)

Фото: 5-tv.ru

Колесница говорит про рост. На этой неделе необходимо поставить для себя конкретные цели. Набирайте нужную скорость и намечайте задачи — нужен четкий маршрут.

Структурируйте сферу финансов и распишите дела. Карта также сулит рост в сфере финансов и увеличение доходов. Возможны какие-то командировки, связанные с деньгами.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Десятка мечей)

Фото: 5-tv.ru

Карта говорит о том, что скоро будет «рассвет», стоит ждать изменений в лучшую сторону. Но, скорее всего, пока у вас нет сил и энергии для того, чтобы работать над отношениями. Не стоит на этой неделе принимать важные решения и что-то менять. Набирайтесь сил.

Совет на неделю (Карта Таро — Звезда)

Фото: 5-tv.ru

Неделя для многих будет судьбоносная. Пришло время проявиться и заявить о себе. Постарайтесь как-то себя показать. Также карта советует избавляться от иллюзий. Посмотрите, четко ли вы видите происходящее или живете в своих фантазиях?

На этой неделе можно ждать помощи от высших сил. Кроме того, будет возможность возродить то, что вы когда-то оставили.

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