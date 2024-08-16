Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 августа

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 19 по 25 августа.

В понедельник полнолуние на оси Лев-Водолей запускает волну обновления и предоставляет возможность сбросить оковы старых шаблонов реагирования. Обратите внимание на финансовую сферу, правильно ли вы распределяете денежные потоки, а также на проявление творческих талантов — возможно пора отдать предпочтение новым, креативным и неординарным способам заявить о себе.

Время заняться интересным хобби вместе с группой близких вам по духу людей или порадовать детей перед началом учебного года яркими театрализованными представлениями. Меркурий, будучи ретроградным, настолько близко подходит к Солнцу, что практически сгорает в его лучах. Это чревато крайним субъективизмом, подгонкой фактов с выгодой для себя, формирование неверных выводов.

Возможна повышенная нервозность и суетливость. На данном этапе не следует предпринимать важные дела, связанные с документами, информацией, покупкой техники, поездками по новым местам, новыми контактами и клиентами. Лучше вернуться к отложенным или незаслуженно забытым проектам, связям, идеям. Поддержка приходит от знака Близнецы, где сплотились Марс и Юпитер.

Если разумно корректировать свою деятельность, прислушиваясь к звездам, то можно увидеть большие перспективы и возможности, открывающиеся на пути самореализации. Позитивное настроение и оптимизм, общительность и стратегичность облегчает выполнение даже сложных задач.

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Марс усиливает направление мысли и скорость реакции. Это поможет справиться с неуверенностью в процессе переговоров, публичной деятельности, прокачать ораторские способности и навыки экстремального вождения. Для тех, кто работает с детьми, можно продвинуться в освоении педагогических технологий. Харизматичным людям легче выдвинуться в лидеры, особенно при участии в светских, научных или спортивных мероприятиях.

Венера, как вектор того, что созвучно нам в отношениях, чувствах и деньгах является слабым звеном, особенно в первую половину недели. Находясь в знаке Девы и включенная в напряженную конфигурацию, она предпочитает путь с четкими инструкциями и минимумом инициативы, практичность и расчет во всем.

Придирчивость и критичность к любым мелочам и просчетам со стороны окружающих воздвигают стену непонимания и охлаждения как с близкими, так и с коллегами. При этом, рациональное приложение этих качеств лучше всего в организации повседневной и рутинной работы, систематизация информации и составление отчетов, планирование бюджета, редактура текстов.

Во вторую половину периода Венера принимает поддержку от Урана и становится магнетической, оригинальной и более дружелюбной. Обратить на себя внимание становится легче, демонстрируя креатив, смекалку, способность к творчеству.

22 августа Солнце усилит деловой фон Девы. Отличный период для получения профессионального образования, развития сферы обслуживания, найма персонала и любой служебной деятельности. Оперативнее решаются бухгалтерские и технические вопросы, оформление документов и инструкций.

Стремление приносить пользу и помогать нуждающимся людям и животным приведет многих на путь волонтерства и медицины. Посвятите это время формированию здорового образа жизни, сбалансированному рациону питания, профилактическому осмотру организма, физическим упражнениям.

Переедание может привести к набору веса и вызвать нарушения в пищеварительной системе, поэтому стоит воспользоваться фазой убывающей Луны, которая усилит эффект от диет и детокс программ.

Овен — гороскоп на неделю

Овны не прочь пофлиртовать и предаться романтическим приключениям. Передвижения в течении дня или служебная командировка обеспечат приятное общение.

Интеллектуальная активность возрастает, что содействуют хорошей обучаемости и быстрому усвоению информации.

Благоприятные дни для поездок с детьми в короткие туры, на экскурсию, для организации праздничных мероприятий, тренингов, а также использования творческого потенциала на сцене и в ходе публичных выступлений.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы могут порадовать близких подарками, выгодно приобрести товары для дома и семьи, запастись впрок продуктами. Если вы вложите душу в обустройство своего жилища, то атмосфера уюта, праздника и романтики сохранится надолго.

Усиливается способность сочувствовать и понимать других людей, испытывать ласковое и нежное отношение к детям, супругам и родителям. В поведении поддерживайте общее состояние расслабления и гармонии.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, как обычно, проявляют повышенный интерес к информации и обмену идеями с заинтересованными сторонами. Активно проходит налаживание и возобновление деловых связей, коммуникация и обучение.

Эффективное использование технологий продаж помогает расширить клиентскую базу и нарастить торговые обороты. При контактах и перемещениях заметно улучшается настроение. Можно обновить транспортное средство, гаджеты, сувенирную продукцию.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам повышению энергетики способствуют водные и СПА процедуры, массаж, медиативные и расслабляющие практики, общение с природой.

Самое лучший способ гармонизации — пребывание в уединении и спокойном состоянии сознания, изучение духовных знаний, садоводство. Занятия творчеством или оккультными практиками может принести неплохой доход. Увеличивается возможность пополнить бюджет и через получение налоговых льгот или вычетов.

Лев — гороскоп на неделю

Харизматичным Львам небо дает возможность раскрытия талантов новым, экстравагантным и оригинальным образом. Друзья и общественные организации способствуют реализации целей и воплощению смелых идей.

Удача и везение, вкупе с запасом личного магнетизма, помогает обрести статусных покровителей и спонсоров. Используйте нахлынувший прилив сил для внешнего и внутреннего преображения.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, лучшей реализации целей способствует одиночество и сохранение своих планов в тайне. Именно тогда проявляется духовная сила, самообладание и способность сконцентрироваться на главном для вас.

Доверительные отношения с руководством или более опытными людьми могут выдвинуть вас на позиции неформального лидера, а также привести к успеху и карьерному росту в творческих профессиях.

Весы — гороскоп на неделю

Весы проявляются как яркая личность, привлекающая к себе общественное внимание. Благодаря включенности в социальную и культурную жизнь, появляются покровители, помогающие продвигаться в жизни.

Завязываются прочные дружеские отношения с людьми схожих взглядов и убеждений, а также с представителями других культур и национальностей, учеными, политиками или спортсменами.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы способны добиться своих целей и получить мощную поддержку от других людей. Вам по силам решать трудные задачи и брать на себя ответственность.

Возможно вступление в наследство, получение крупного дохода от бизнеса или выплат от государственных инстанций. Можно отважиться на рискованные предприятия, идущие на пользу социальному статусу или направить энергию и деятельность на профессиональную переориентацию.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам открываются прекрасные перспективы, чтобы расширить свою деятельность и связи до международного уровня. Можно встретить вторую половинку или завязать деловые отношения во время путешествия или дальней поездки на конференцию, съезд, спортивное соревнование. Небо с вами, небо за вас, а значит победа гарантирована в конфликтных ситуациях, тяжбах и судебных процессах.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, это энергичный и деятельный период для предпринимательской и организационной деятельности. Успешно решаются вопросы безопасности и страхования, улучшения условий на работе и производстве.

Для поддержания физического тонуса и здоровой сексуальности стоит придерживаться активного образа жизни и ресурсного мышления.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, креативность и внутренняя гармония становятся основой для развития и успешного проявления в сфере творчества, дизайна, искусства. Самое время выходить в свет, посетить театр, фестиваль, детские праздники.

Велика вероятность встретить любимого человека как при посещении культурных и спортивных мероприятий, так и в зале судебного заседания.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, ваше внимание направлено на благоустройство дома и налаживания тихой семейной жизни. Можно оборудовать мастерскую, офис или помещение, связанное с оказанием услуг на дому или в удобном для вас графике.

Большая духовная и физическая активность вкупе с разумностью в поведении позволяет решить все насущные дела в нужном для вас ключе.

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