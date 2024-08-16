Утечку 25 тонн радиоактивной воды обнаружили на АЭС «Фукусима-1»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Компания-оператор аварийной станции заявила о принятии мер предосторожности.

Утечку 25 тонн радиоактивной воды обнаружили на АЭС «Фукусима-1»

Фото: www.globallookpress.com / z03

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На аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии обнаружена утечка примерно 25 тонн воды в корпусе второго энергоблока. Об этом компания ТЕРСО поставила в известность Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Уточняется, что вода из насосного отделения системы охлаждения отработанного топлива и помещения теплообменника вытекла в дренаж на полу. Распространения утечки на другие помещения пока не обнаружено.

В ТЕРСО заявили о принятии мер предосторожности и подтвердили, что «температура находится в пределах нормы и не превышает примерно +46 градусов», что ниже предельного значения для эксплуатации в +65 градусов.

В начале февраля TEPCO также сообщала об утечке радиоактивной воды на «Фукусиме-1». Тогда во время проверки очищающего устройства через открытые клапаны вытекло примерно пяти тонн жидкости — около «220 миллиардов беккерелей радиоактивных материалов, таких как цезий и стронций».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на шестом энергоблоке «Фукусимы» отключилась система охлаждения отработанного ядерного топлива. На станции сработала пожарная сигнализация и остановились насосы системы охлаждения. В ходе проверки сотрудники обнаружили задымление, но возгорания допущено не было.

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