На АЭС «Фукусима» отключилась система охлаждения отработавшего топлива

На шестом энергоблоке атомной электростанции «Фукусима» в Японии отключилась система охлаждения отработавшего ядерного топлива. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора АЭС Tokyo Electric Power (TEPCO).

Указывается, что на объекте в 08:35 (02:35 по московскому времени) сработала пожарная сигнализация. Затем остановились насосы системы охлаждения. Была проведена проверка, в ходе которой сотрудники обнаружили задымление, но самого пожара не было.

По состоянию на данный момент, видимость становится лучше, существенные изменения в работа не зафиксированы. В результате происшествия никто не пострадал.

В начале февраля 2024 года компания-оператор TEPCO сообщала, что на аварийной японской «Фукусиме-1» произошла утечка радиоактивной воды. Во время проверки очищающего устройства через открытые клапаны вытекло примерно пяти тонн жидкости. Это около «220 миллиардов беккерелей радиоактивных материалов, таких как цезий и стронций».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о критической ситуации на Запорожской АЭС. Он указал на повышенные риски из-за обстрелов и атак беспилотников.